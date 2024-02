https://fr.sputniknews.africa/20240209/les-occidentaux-savent-tres-bien-quils-ont-perdu-cette-guerre-que-la-russie-va-la-gagner-1064990552.html

Les Occidentaux "savent très bien qu'ils ont perdu cette guerre, que la Russie va la gagner"

Les Occidentaux "savent très bien qu'ils ont perdu cette guerre, que la Russie va la gagner"

C’est ce qu'avance à Sputnik Afrique le journaliste français Laurent Brayard suite à la grande interview de Vladimir Poutine. Selon lui, il y a une "tentative... 09.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-09T14:32+0100

2024-02-09T14:32+0100

2024-02-09T14:47+0100

opinion

russie

ukraine

occident

donbass

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/07/1059095936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e5fecaf51a14bc584aad97c8b1f3a99.jpg

Сontacté par Sputnik Afrique, un reporter français qui a travaillé dans le Donbass revient sur les propos de Vladimir Poutine, selon lesquels le conflit en Ukraine comporte "un élément de guerre civile". Le Président russe a fait cette déclaration dans l’entretien avec Tucker Carlson."Évidemment, il y a une très importante communauté russe ethnique. Le Donbass était à plus de 85% composé de Russes. La Crimée, on n'en parle même pas, on dépasse les 90%. Des villes comme Odessa sont des villes russes fondées par la Russie sous Catherine la Grande ou un peu après par exemple, comme Donetsk qui a été fondée au XIXᵉ siècle", réagit Laurent Brayard.Pour ce reporter qui travaille dans le Donbass, les Occidentaux "sont entrés dans un conflit dont ils vont avoir du mal à se retirer, des Américains, comme vous le savez, cherchent toujours des portes de sortie". Des lobbistes de l’armement "font beaucoup d'argent en ce moment, que ce soient les Américains, les Français", ajoute-t-il. Par contre, Moscou "a toujours été prête dès le départ à la négociation concernant le conflit en Ukraine".

russie

ukraine

occident

donbass

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, ukraine, occident, donbass