Les Américains devraient retenir que les Russes se souviennent encore de la Seconde Guerre mondiale

Les événements qui se passent actuellement dans le monde et en Ukraine sont profondément ancrés dans l’histoire, et cela a été démontré par Poutine lors de cet... 09.02.2024, Sputnik Afrique

Les réactions à l’interview fleuve du Président russe à un journaliste américain apparaissent. Et en voici une parmi les premières."Poutine croit que l'histoire contribue à façonner le présent. Et si vous ne comprenez pas d'où vous venez, vous aurez du mal à comprendre où vous allez", considère auprès de Sputnik Larry Johnson, ancien officier du renseignement américain.Il explique pourquoi les Américains devraient prêter attention au rappel historique de Poutine: "Cela représente presque mille ans d’histoire, et nous ne pouvons pas effacer ces mille ans et prétendre qu’ils n’existent pas. Je pense qu’il est difficile pour l’Américain moyen de comprendre cela, car les États-Unis existent depuis à peine 200 ans et moins de 250 ans". En ce qui concerne la guerre par procuration de l'Otan en Ukraine, il convient de rappeler que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est encore "très fraîche" dans la mémoire des Russes. Les dommages infligés aux Russes par les nazis ne peuvent pas être facilement oubliés, selon Larry Johnson.

