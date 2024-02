Interview de Poutine: ce que les médias occidentaux en disent

https://fr.sputniknews.africa/20240209/interview-de-poutine-ce-que-les-medias-occidentaux-en-disent-1064997580.html

Plusieurs médias occidentaux ont admis que l'entretien entre Vladimir Poutine et le journaliste américain Tucker Carlson s'était déroulé dans de bonnes... 09.02.2024, Sputnik Afrique

Quelques heures après l'entretien très attendu entre Vladimir Poutine et Tucker Carlson, les médias occidentaux ont rendu leur analyse. Plusieurs d'entre eux ont souligné l'atmosphère cordiale de la discussion.Les journalistes américains se sont attardés sur l'impact de cette prise de parole sur l'aide à Kiev et les prochaines élections.◾Rolling Stone: "Poutine a à peine transpiré, a concédé peu de choses lorsqu’on l’a directement interrogé et a semblé contrôler le ton et le rythme de la conversation depuis le début".◾New York Times: "Le Président russe a été plus direct que d’habitude sur la manière dont il envisageait la fin du conflit en Ukraine: non pas par une victoire militaire, mais par un accord avec l’Occident".◾EFE: "La conversation s'est déroulée sur un ton amical, parfois même accompagnée de rires".◾Wall Street Journal: "L'interview arrive à un moment charnière. Des milliards de dollars d'aide sont bloqués en raison de l'impasse politique au Congrès, alors que les forces russes avancent sur le champ de bataille contre des troupes ukrainiennes manquant cruellement de munitions et des armes".◾Washington Post: "Le choix de Poutine de parler à Carlson […] pourrait augmenter les chances de réélection de Donald Trump et convaincre les républicains de continuer à bloquer l'aide militaire américaine à l'Ukraine◾Le Parisien: "L’interview de Carlson intervient alors que les législateurs américains débattent de l’opportunité de consacrer davantage d’argent à l’effort de guerre de l’Ukraine"◾National Public Radio: Poutine a dominé la conversation […] arguant que les droits de la Russie sur l'est de l'Ukraine remontait à des siècles.Tucker Carlson, ex-vedette de la chaîne Fox News, s'était rendu à Moscou pour interroger le Président russe, ce 8 février. Un entretien très attendu, considéré comme "l'une des interviews les plus importantes de l'ère moderne", avait même déclaré à Sputnik l'ancien officier américain Scott Ritter.

