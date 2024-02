https://fr.sputniknews.africa/20240209/infester-le-monde-avec-des-fake-news-comme-ca-a-ete-fait-en-afrique-1064987432.html

"Infester" le monde "avec des fake news", comme "ça a été fait" en Afrique – vidéo

C’est ainsi que l’ancien militaire français souhaite "contrer le narratif" russe alors que l’interview de Vladimir Poutine à Tucker Carlson fait la une de la... 09.02.2024, Sputnik Afrique

Pour l’Occident, "il va falloir commencer à inventer des contre-narratifs, en matière de guerre hybride, on subit trop", a déclaré le 7 février sur LCI Nicolas Richou, général en retraite."Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer au monde. Il faut y compris les infester avec des fake news", a-t-il avancé."Je suis pour une contre-guerre hybride. On peut dire des tas de choses. On l'a déjà fait, c'est déjà arrivé. Je pourrais vous raconter des choses en Afrique où ça a été fait", a reconnu l'ancien militaire.

russie

ukraine

afrique

occident

russie, ukraine, afrique, désinformation, occident