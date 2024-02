https://fr.sputniknews.africa/20240209/florian-philippot-les-medias-occidentaux-ne-supportent-pas-dautres-narratifs-que-celui-de-lotan-1064996754.html

Florian Philippot: les médias occidentaux ne supportent pas d’autres narratifs que celui de l'Otan

C’est l’événement médiatique le plus marquant de ce début d’année 2024. Le journaliste américain Tucker Carlson a interviewé Vladimir Poutine depuis Moscou. Au... 09.02.2024, Sputnik Afrique

Florian Philippot: les médias occidentaux ne supportent pas d’autres narratifs que celui de l'Otan C’est l’événement médiatique le plus marquant de ce début d’année 2024. Le journaliste américain Tucker Carlson a interviewé Vladimir Poutine depuis Moscou. Au micro de Sputnik Afrique, Florian Philippot, chef du parti «Les Patriotes», s’est prononcé sur l’impact de cet entretien sur l’opinion publique occidentale.

"Le camp de l'Otan est prêt à tout pour masquer la vérité, pour masquer la réalité et pour imposer son narratif de guerre, pour imposer son narratif de l'axe du mal contre l'axe du bien, quitte à diffuser des fake news, quitte à faire de la propagande, mais ils le font déjà", affirme Florian Philippot, président du parti politique français "Les Patriotes".Retrouvez également dans cette émission:- Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la Radio Couleurs Média- Laurent Brayard, journaliste de guerre français dans le Donbass- Modeste Dossou, analyste et chroniqueur béninois- Adu Yao Nikez, originaire de Côte d'Ivoire, docteur en droit, professeur associé à l'Université de l'amitié des peuples Patrice Lumumba de Russie, professeur honoraire à l'Université d'État de l'économie de l'Oural.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

