L'équipe nationale sud-africaine de foot a fait preuve d'un "esprit combatif et d'une discipline"

С'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique le ministère des Sports du pays.L'équipe, surnommée Bafana Bafana ("Les Garçons"), a atteint les demi-finales de la CAN... 08.02.2024, Sputnik Afrique

"C'est l'essence du sport: unir les gens", a-t-il conclu.CAN-2023Dimanche prochain (21h00), sur la pelouse du même stade, la Côte d’Ivoire tentera de décrocher un troisième titre après ceux glanés en 1992 et en 2015. Le Nigeria cherchera de son côté à remporter un quatrième trophée après ceux décrochés en 1980, 1994 et 2013.Sud-africains et Congolais vont, eux, devoir se consoler lors de la petite finale, programmée la veille au stade Houphouët Boigny d’Abidjan.

