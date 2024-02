https://fr.sputniknews.africa/20240208/laccord-de-libre-echange-moscou-invite-alger-a-se-mettre-a-table-1064976634.html

L'accord de libre-échange: Moscou invite Alger à se mettre à table

La Russie a proposé à l'Algérie d’entamer les pourparlers sur la création d'une zone de libre-échange, à déclaré ce 8 février le ministre russe du... 08.02.2024, Sputnik Afrique

Actuellement, la Russie a accès aux marchés avec une population totale de 350 millions de personnes dans le cadre de ses accords de libre-échange, a souligné Maxim Rechetnikov lors du Forum international "Russie 2030 et nouvel ordre économique : facteurs clés et rôle du business". L’initiative de signer un accord de libre-échange entre la Russie et l'Algérie avait été discutée lors du Forum économique international à Saint-Pétersbourg en juin dernier.De plus, les membres de l’Union économique eurasiatique dont la Russie fait partie préparent des accords de libre-échange avec l’Égypte, le Maroc et la Tunisie.

