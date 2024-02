https://fr.sputniknews.africa/20240208/la-cedeao-risque-de-devenir-lombre-delle-meme-estime-une-femme-politique-ivoirienne-1064982630.html

La CEDEAO risque de devenir l'"ombre d’elle-même", estime une femme politique ivoirienne

La CEDEAO risque de devenir l'"ombre d’elle-même", estime une femme politique ivoirienne

08.02.2024

opinion

"Nous sommes en train de passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire et cela se ressent déjà sur le continent africain. Toute organisation régionale qui veut exister doit prendre en compte ces changements majeurs. La CEDEAO en première ligne, sinon, dans quelques années, elle ne sera que l'ombre d'elle-même", a déclaré à Sputnik Afrique une représentante du Parti des peuples africains - Côte d’Ivoire. De plus, la crédibilité de l’organisation est mise à mal à cause de sa position vis-à-vis du Sénégal, affirme Mme Nome Grace S. Essoh. Plus tôt, la Communauté a adopté une "posture irrationnelle et inacceptable" en imposant des sanctions à ses membres qui ont fini par la quitter, pour des causes "légitimes et justifiées", a rappelé la femme politique. Elle a souligné qu’à l’époque son parti avait dénoncé le caractère "excessif et impertinent" de ces mesures.

