Valéri Zaloujny a pris les commandes des troupes de Kiev le 27 juillet 2021. En novembre dernier, il a déclaré que la situation sur le front était dans une impasse. En cause, selon lui, la surestimation des capacités de l’armée par l'entourage de Zelensky. Une évaluation qui n’a pas été du goût du chef de l’État . Les médias locaux et occidentaux ont ensuite parlé d'un conflit entre la présidence ukrainienne et les responsables militaires. Les parties ont toutefois démenti ces informations