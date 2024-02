https://fr.sputniknews.africa/20240207/les-usa-nont-pas-averti-lirak-sur-les-frappes-aeriennes-au-rebours-des-propos-de-washington-1064960739.html

Les USA n'ont pas averti l'Irak sur les frappes aériennes, au rebours des propos de Washington

Contrairement à ses déclarations précédentes, Washington n'avait pas prévenu Bagdad de son intention d'attaquer des cibles sur son territoire vendredi dernier... 07.02.2024, Sputnik Afrique

“Pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous n’avons fourni aucune notification préalable officielle […] concernant ces frappes", a reconnu un porte-parole du Conseil de sécurité nationale, interrogé par The Intercept. Le même constat a été fait par le représentant du département d’État, Vedant Patel. La partie irakienne a également dit n’avoir reçu aucun avertissement, affirme la source du magazine. Pour autant, le porte-parole de la Maison-Blanche John Kirby avait déclaré lors d’une conférence de presse lundi que l’administration US avait "informé le gouvernement irakien avant que les frappes ne se produisent". Frappes américaines contre l'Iraq et la Syrie Les États-Unis ont attaqué des cibles en Irak et en Syrie liées à des milices "soutenues par l'Iran", a annoncé vendredi le Commandement central américain. Ces bombardements sont survenus suite à une attaque de drone effectuée dimanche en Jordanie contre une base militaire américain. Elle a fait trois morts et des dizaines de blessés parmi les soldats américains.

