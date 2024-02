https://fr.sputniknews.africa/20240207/le-mali-explique-pourquoi-il-requiert-la-sortie-de-la-cedeao-sans-delai-1064959748.html

Le Mali explique pourquoi il requiert la sortie de la CEDEAO sans délai

Le Mali explique pourquoi il requiert la sortie de la CEDEAO sans délai

Pour justifier cette décision, Bamako est revenu dans un communiqué publié le 7 février par le ministère malien des Affaires étrangères sur les sanctions... 07.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-07T08:56+0100

2024-02-07T08:56+0100

2024-02-07T08:56+0100

mali

niger

burkina faso

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/07/1064959574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2f159035e7b7849941778d47ec42d11.jpg

De plus, la CEDEAO a violé le droit d’accès à la mer et la liberté de transit du Mali, prévu par la Convention de l’Onu, souligne le Mali dans un communiqué."Ces graves manquements commis par la CEDEAO rendent le Traité de la CEDEAO inopérant", c’est pourquoi le Mali "n’est plus lié aux contraintes de délais [de la sortie, soit un an]".Sortie historiqueLe Burkina, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans un communiqué conjoint diffusé le 28 janvier.Constatant "une grande déception" face à l'action de la CEDEAO, les autorités de ces trois pays ont décidé du "retrait sans délai" de l'organisation.

mali

niger

burkina faso

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, niger, burkina faso, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), afrique