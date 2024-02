https://fr.sputniknews.africa/20240207/la-connexion-des-donnees-mobiles-retablie-a-dakar-au-senegal-1064961296.html

La connexion des données mobiles rétablie à Dakar au Sénégal

L'accès aux données mobiles était bloqué depuis lundi. Le ministère sénégalais des Télécommunications avait justifié cette mesure par la diffusion sur les réseaux sociaux de "messages haineux et subversifs (...) dans un contexte de menace de trouble à l'ordre public". Les députés de l'Assemblée nationale ont voté lundi une loi reportant la présidentielle du 25 février au 15 décembre. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (Unis pour l'espoir en wolof, majorité) à l'Assemblée nationale estime que les conditions d’une élection ‘’présidentielle, libre et transparente’’, le 25 février, n’étaient pas réunies, ce qui l'a amené à voter le report du scrutin au 15 décembre 2024. C'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal. Le président Macky Sall a annoncé samedi avoir abrogé le décret portant convocation du corps électoral le 25 février et invoqué dans un discours télévisé le conflit qui a éclaté entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale après la validation définitive par la juridiction de vingt candidatures et l'élimination de plusieurs dizaines d'autres.

sénégal, afrique, élection présidentielle, internet, tensions, dakar, macky sall