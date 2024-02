https://fr.sputniknews.africa/20240207/la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-visee-par-kiev-le-chef-de-laiea-fait-des-controles-1064966661.html

La centrale nucléaire de Zaporojié visée par Kiev: le chef de l'AIEA fait des contrôles

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique Rafael Grossi a fait une visite d'inspection de la centrale nucléaire de Zaporojié ce 7... 07.02.2024, Sputnik Afrique

Conclusions de la visite: - L'approvisionnement en eau des circuits de refroidissement de la centrale est suffisant, a estimé M. Grossi lors d'un point de presse, - Les efforts visant à organiser son fonctionnement sûr ont été évalués comme positifs, rapporte de son côté le service de presse de Rosatom,- L'AIEA n'a pas encore suffisamment collecté de détails pour désigner l'auteur des attaques contre la centrale. La centrale nucléaire de Zaporojié est située sur la rive gauche du Dniepr. C'est la plus grande en Europe en termes de nombre d'unités et de capacité installée, avec six réacteurs de 1 GW chacun. En octobre 2022, elle a été reprise par la Russie. L'armée ukrainienne continue de bombarder régulièrement le territoire de la centrale et la ville d'Energodar à sa proximité.Précédemment, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de créer une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire.

