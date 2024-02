https://fr.sputniknews.africa/20240207/a-chaque-fois-que-les-etats-unis-plongent-ils-entrainent-les-occidentaux-dans-leur-sillage-1064965518.html

"À chaque fois que les États-Unis plongent, ils entraînent les Occidentaux dans leur sillage"

Dans cette édition de L’Afrique en marche, Ferhat Aït Ali, ex-ministre algérien de l’Industrie, analyse la crise financière et économique qui frappe... 07.02.2024, Sputnik Afrique

«À chaque fois que les États-Unis plongent, ils entraînent les Occidentaux dans leur sillage» Dans cette édition de L’Afrique en marche, Ferhat Aït Ali, ex-ministre algérien de l’Industrie, analyse la crise financière et économique qui frappe actuellement l’Europe, sur fond d’une politique ayant engendré une désindustrialisation depuis 40 ans.

"Fin 2023, les chiffres de la croissance enregistrés dans les principaux pays en Europe font état d’une économie européenne en pleine déconfiture. En plus, dans le contexte de l’Opération spéciale militaire russe en Ukraine, les dirigeants européens, sans mesurer les conséquences dramatiques de leur politique à l’égard de la Russie, ont choisi de se soumettre aux États-Unis et à l’Otan, en se coupant de l’énergie russe bon marché", indique à Sputnik Afrique Ferhat Aït Ali Braham, économiste et financier, ex-ministre algérien de l’Industrie.La situation est aggravée par l’endettement gigantesque américain et par l'émission incontrôlée du dollar. Selon Ferhat Aït Ali Braham, les États-Unis "sont dans cette logique: le monde est tenu de les servir, est tenu de les sauver de leur propre turpitude. À chaque fois que les États-Unis plongent, ils entraînent les Occidentaux dans leur sillage. Mais les autres pays et les petits pays, eux non plus ne témoignent aucun intérêt à ce que cette spirale se prolonge". Et d’ajouter: "Les pays d'Afrique verront les catastrophes s'accumuler au cas où l'économie américaine entrerait en récession durable et au cas où les États-Unis auraient une crise financière énorme".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

