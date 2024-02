https://fr.sputniknews.africa/20240205/le-report-de-la-presidentielle-au-senegal-ouvre-une-ere-dincertitude-pour-un-observateur--1064944397.html

Le report de la présidentielle au Sénégal "ouvre une ère d’incertitude", pour un observateur

Le report de la présidentielle au Sénégal "ouvre une ère d'incertitude", pour un observateur

L’annonce du report du scrutin est une chose inédite qui a créé une surprise générale au Sénégal, a déclaré à Sputnik Alioune Tine, fondateur du think tank... 05.02.2024, Sputnik Afrique

"Il y a une rupture vraiment du fonctionnement des institutions, une rupture brutale, grave et sérieuse. C’est un coup d’État constitutionnel", a tranché l’expert.Le désaccord avec la décision du PrésidentQuant à la réaction de la société à l’annonce de Macky Sall, il s’agit d’un rejet quasi unanime, affirme Alioune Tine.Et de poursuivre: "En ce moment les populations sont dehors, elles sont en train de se confronter en ville avec les forces de l’ordre qui utilisent le [gaz] lacrymogène. Il y a des arrestations, et nous sommes vraiment inquiets et préoccupés par la violence qui a commencé, et on ne sait pas comment cela va se terminer. Ça ouvre une ère d’incertitude et du chaos au Sénégal", a conclu le fondateur du laboratoire d’idées.Heurts à DakarLe Président sénégalais a annoncé le 3 février le report de l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février. La nouvelle est tombée à quelques heures de l'ouverture de la campagne et pour laquelle 20 candidats ont été validés par le Conseil constitutionnel.Macky Sall a promis d’engager un "dialogue national ouvert" et a répété qu’il n’avait pas l’intention de se représenter au scrutin.Alors que des heurts ont eu lieu les 4 et 5 février à Dakar, le gouvernement a pris la décision de suspendre l’Internet mobile.

