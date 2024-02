https://fr.sputniknews.africa/20240205/le-premier-satellite-de-test-6g-au-monde-lance-en-chine-1064933419.html

Le premier satellite de test 6G au monde lancé en Chine

China Mobile, le plus grand opérateur de télécommunications au monde en termes d'abonnés mobiles, a lancé avec succès le premier satellite au monde à tester... 05.02.2024, Sputnik Afrique

Ce lancement marque une étape importante dans les efforts de l’entreprise chinoise pour explorer la technologie intégrée de communication spatiale et terrestre. Le satellite de test est le premier au monde à utiliser une architecture de conception 6G. Le satellite de test 6G héberge une architecture autonome distribuée pour la 6G, développée conjointement par China Mobile et l'Académie d'innovation pour les microsatellites de l'Académie chinoise des sciences. Le système, utilisant des logiciels et du matériel nationaux, prend en charge la reconstruction logicielle en orbite, le déploiement flexible des fonctions du réseau central et la gestion automatisée, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité du fonctionnement en orbite du réseau central satellitaire, a indiqué China Mobile.

