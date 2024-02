Le nombre de commandes d’exportation militaires russes bat un record

"En 2023, nous avons travaillé activement et organisé 16 campagnes d'exposition en Russie et à l'étranger. Nous y avons présenté à nos partenaires étrangers plus de 800 échantillons et maquettes à grande échelle d'équipements militaires russes modernes", a déclaré Alexandre Mikheïev en marge de l’exposition World Defense Show 2024 à Riyad.