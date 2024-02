https://fr.sputniknews.africa/20240205/la-crise-actuelle-en-mer-rouge-donne-des-avantages-a-certains-pays-1064942029.html

"La crise actuelle en mer Rouge donne des avantages à certains pays"

"La crise actuelle en mer Rouge donne des avantages à certains pays"

Les tensions au Moyen-Orient se cristallisent désormais en mer Rouge où les Houthis s’en prennent aux transporteurs liés à Israël et aux États-Unis, tandis que... 05.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-05T17:00+0100

2024-02-05T17:00+0100

2024-02-05T17:00+0100

marché en main

podcasts

mer rouge

commerce

turbulences

transports

moyen-orient

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/05/1064941736_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_76355b7d9fde23d481633a8448149e0c.jpg

«La crise actuelle en mer Rouge donne des avantages à certains pays» Les tensions au Moyen-Orient se cristallisent désormais en mer Rouge où les Houthis s’en prennent aux transporteurs liés à Israël et aux États-Unis, tandis que Washington tente vainement de riposter. Les routes maritimes commerciales sont-elles en danger? Réponses d'un chercheur russe spécialiste du Moyen-Orient et d'un expert de la finance durable.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Abdallah Fahmi, spécialiste de la finance durable et de la finance islamique, ainsi qu’Ivan Lochkarev, chercheur au centre d’études proche-orientales et africaines de l’université russe MGIMO, commentent les turbulences que traversent les flux maritimes. Dans une interview croisée, ils esquissent les contours de la reconfiguration du commerce mondial sous l’impulsion des Routes de la soie chinoises et de la route maritime Nord proposée par la Russie."Le centre de gravité économique se déplace vers l'Asie, plus vers l'Asie. Que ce soit la Chine, que ce soit la Corée, le Japon, l'Asie du Sud-Est et puis l'Afrique", détaille le spécialiste tunisien."La crise actuelle en mer Rouge donne des avantages à certains pays, tout en augmentant fortement les coûts pour d’autres, en fonction de leur situation géographique. Cependant, il faut comprendre que cette crise a un impact indirect sur l’ensemble du marché mondial", alerte le chercheur russe.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Deezer - Pocket Casts - Afripods - Podcast Addict - Apple Podcasts► Écoutez tous les podcasts de Marché en main

mer rouge

moyen-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

podcasts, mer rouge, commerce, turbulences, transports, moyen-orient, аудио