Vladimir Poutine exprime ses condoléances suite au décès du Président namibien Hage Geingob

"La formation de l’État namibien et bon nombre des événements les plus importants de l’histoire moderne de votre pays sont associés au nom d’Hage Geingob. Dans sa jeunesse, il a courageusement lutté dans les rangs des combattants pour l’indépendance, puis pendant une longue période il a fidèlement servi sa Patrie, notamment en tant que Président et à d’autres postes gouvernementaux élevés", fait savoir le site du Kremlin.