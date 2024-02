https://fr.sputniknews.africa/20240204/meilleurs-endroits-pour-voyager-en-2024-lafrique-a-lhonneur--1064924975.html

Meilleurs endroits pour voyager en 2024: l’Afrique à l’honneur

Safari kényan et désert algérien sont au menu des meilleures expériences de voyage de 2024 classées par National Geographic. 04.02.2024, Sputnik Afrique

La célèbre chaîne National Geographic classe deux sites africains dans son top-10 des meilleures aventures touristiques de 2024.- Le plateau de Laikipia, au Kenya est la destination numéro un, selon National Geographic. Plutôt que le 4x4, National Geographic conseille les visites à cheval proposées par la réserve du Borana, pour observer les lions et les éléphants de la région.- Le parc du Tassili, en Algérie, 8e dans le classement, est célèbre pour ses peintures rupestres. Au-delà de son décor désertique et minéral, le site compte plus de 15.000 pétroglyphes, réalisés par des bergers et les chasseurs-cueilleurs du Néolithique.Courir un marathon en parallèle des Jeux olympiques de Paris, visiter à ski les sites de l’Unesco géorgiens dans le Caucase ou descendre le fleuve Magdalena en Colombie lors d’une croisière sont quelques-unes des autres expériences recommandées par National Geographic.Un classement qui semble coller aux réalités touristiques, puisque le parc du Tassili et l’oasis de Djamet ont effectivement connu un afflux important de visiteurs ces dernières années. Plus de 4.000 personnes ont pu admirer ces merveilles algériennes depuis la mise en place d’un nouveau système de visa en 2021.

