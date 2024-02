https://fr.sputniknews.africa/20240203/une-universite-russe-renommee-preparera-des-specialistes-pour-le-ghana-1064909731.html

Une université russe renommée préparera des spécialistes pour le Ghana

Un mémorandum d’entente a été signé le 2 février entre l'université russe de l'Amitié des peuples Patrice Emery Lumumba et le holding ghanéen Jospong. 03.02.2024, Sputnik Afrique

Ainsi, dans le cadre d'un quota spécial, l'établissement d’enseignement supérieur, situé à Moscou, attribuera 100 places aux étudiants de master. De son côté, Jospong va choisir de manière ciblée des candidats "pour la mise en œuvre de projets nationaux dans l'agriculture, l'environnement et l'ingénierie", selon le document.Les jeunes diplômés seront embauchés obligatoirement selon leurs spécialités.De plus, en coopération avec l’université, Jospong organisera des cours de langue russe à Accra, selon Joseph Siaw Agyepong, président exécutif du holding. Plusieurs personnalités russes et ghanéennes étaient présentes à la cérémonie, comme l’ambassadeur russe au Ghana, le ministre ghanéen de l’Éducation, le Président du parlement.

