Une boulangerie bombardée par Kiev dans le Donbass, plusieurs civils tués

Les troupes ukrainiennes ont bombardé une boulangerie à Lissitchansk, dans la république populaire de Lougansk Deux civils ont été tués. 03.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-03T17:11+0100

2024-02-03T17:11+0100

2024-02-03T17:13+0100

donbass. opération russe

république populaire de lougansk (rpl)

bombardements

ukraine

russie

international

morts

blessés

Deux personnes ont été tuées et six autres blessées dans un bombardement ukrainien d'une boulangerie à Lissitchansk, non loin de la ligne de front, a apprès Sputnik ce samedi 3 février auprès du commandant militaire de la ville.Près de 40 personnes pourraient se trouver sous les décombres. La ville est située près de la ligne de front. Avant de la quitter, l'armée ukrainienne a fait sauter plusieurs bâtiments administratifs. D’importantes infrastructures ont été endommagées pendant les combats. Les forces de Kiev continuent de bombarder la ville.

