"Le franc CFA nous met dans ce système de soumission"

Ainsi s'est exprimé le vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, approché par Sputnik Afrique. 03.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-03T12:43+0100

2024-02-03T12:43+0100

2024-02-03T12:43+0100

"Ce franc CFA est une monnaie qui a été créée par le colon. On sait les objectifs, [qui sont] économiques et c'est nous mettre sous la dépendance. Et c'est l'arme qui est utilisée par la France pour avoir la mainmise sur notre économie", développe Aly dit Agali Welé.Il salue la récente déclaration du capitaine Ibrahim Traoré concernant le besoin d’abandon du franc CFA. Selon lui, l’euro, dont le franc CFA est dépendant, est "voué à l'échec. Aujourd'hui, notre monnaie est garantie par la France et nous sommes liés forcément à l'euro. Pour tout bon économiste, pour tous ceux qui sont prévoyants nous devrons sortir immédiatement et avoir notre monnaie".De plus, l’idée de l’évolution de l’AES en alliance économique témoigne du fait que le Burkina, le Mali et le Niger "sont dans une logique de se débarrasser définitivement de l'ancien système".

