"Est-ce qu'il y a des Français qui se battent avec l'armée de Zelensky? Oui, ça, c'est certain"

Plusieurs Français combattent en Ukraine, déclare à Sputnik Afrique Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe. Selon lui, en France, "parmi les réseaux néonazis... 03.02.2024, Sputnik Afrique

Inerrogé par Sputnik Afrique, Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe, revient sur la frappe russe d’une unité de mercenaires français dans la ville ukrainienne de Kharkov, le 16 janvier. Plus de 60 d’entre eux ont été tués, une vingtaine d'autres blessés."Des militaires français qui aident l'armée ukrainienne, ça c'est certain. Et après, est-ce que des membres de l'armée française quittent l'armée pour devenir mercenaires? C'est possible", développe-t-il. Nikola Mirkovic dresse le profil des combattants français en Ukraine: "Parmi les volontaires, vous avez toujours des personnes un peu aventurières, des personnes qui cherchent l'exaltation, la gloire, l'adrénaline".Selon lui, en France, "parmi les réseaux néonazis, il y a beaucoup de personnes qui soutiennent Zelensky, qui soutiennent l'Ukraine, notamment à travers l'idéologie ou à travers le symbolisme des divisions comme Azov (organisation terroriste interdite en Russie, ndlr)".

