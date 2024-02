https://fr.sputniknews.africa/20240202/top-10-des-pays-les-plus-surs-dafrique--1064895602.html

Top 10 des pays les plus sûrs d'Afrique

Le Rwanda, le Ghana et la Tunisie sont les pays les plus sûrs en Afrique en 2024, selon l'Indice de criminalité et de sécurité de la plateforme Numbeo. 02.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-02T21:10+0100

2024-02-02T21:10+0100

2024-02-02T21:10+0100

international

classement

sécurité

numbeo

rwanda

ghana

tunisie

afrique subsaharienne

maghreb

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/0f/1064134996_0:64:2048:1216_1920x0_80_0_0_bd91cdbc652d7d6cd2af0f18a5b8124a.jpg

Voici le top-10 des États africains à l’indice de sécurité le plus élevé: Ces 10 pays bénéficient parallèlement d’un indice de criminalité relativement faible, selon Numbeo.

2024

