Il est nécessaire d’exercer une pression mondiale sur Israël pour mettre fin aux hostilité dans la bande de Gaza, a déclaré Jamal Nizal, cadre du Fatah. 02.02.2024, Sputnik Afrique

"Les résolutions de l’ONU et les solutions proposées par les pays arabes sont ignorées par Israël", avance auprès de Sputnik Jamal Nizal, responsable du Fatah."Il est nécessaire d’exercer une pression mondiale sur Israël aux niveaux politique, diplomatique, populaire, dans les médias, dans les forums internationaux et au sein des organisations. Tout doit être fait pour pousser Israël à mettre fin à la guerre qu'il mène depuis longtemps dans la bande de Gaza", considère-t-il.Avec pour objectif d'"anéantir" le Hamas, Israël mène une opération militaire dans la bande de Gaza depuis fin octobre. Cela a causé plus de 27.000 morts, majoritairement des civils. L'offensive est la riposte à une attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre, laquelle a fait plus de 1.160 morts, également majoritairement des civils.

