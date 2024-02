https://fr.sputniknews.africa/20240202/engrais-russes-livres-au-nigeria-grande-avancee-pour-le-pays-confronte-au-manque-de-fertilisants-1064878009.html

Engrais russes livrés au Nigeria: “grande avancée“ pour le pays confronté au manque de fertilisants

Engrais russes livrés au Nigeria: “grande avancée“ pour le pays confronté au manque de fertilisants

L’arrivée au Nigeria d'un lot humanitaire d'engrais russes est "une immense aide" pour l'agriculture du pays confronté au manque de fertilisants, avancent... 02.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-02T08:41+0100

2024-02-02T08:41+0100

2024-02-02T08:41+0100

afrique subsaharienne

nigeria

engrais

russie

agriculture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064849018_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_702f6e2d90c729e8969fc04bac162603.jpg

L’arrivée dans le port nigérian d'Onne du cinquième lot humanitaire d'engrais russes est "une immense aide à la fois pour l'agriculture nigériane et pour la population", souligne Felix Chinwe Asogwa."L'insuffisance de la disponibilité des engrais reste le fléau pour l'amélioration des rendements agricoles au Nigeria et dans d'autres pays africains", ajoute ce professeur des relations internationales à l'Université d'État des sciences et technologies d'Enugu."Les engrais ont toujours été un énorme problème au Nigeria. Ils sont toujours en première ligne dans cette question de sécurité alimentaire", développe Emmanuel Remi Aiyede, un autre universitaire rapproché par Sputnik Afrique."La production locale d'engrais a toujours dépendu de l'importation de la Russie. C'est donc une grande avancée", conclut ce professeur de l'Université d'Ibadan.

afrique subsaharienne

nigeria

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, nigeria, engrais, russie, agriculture