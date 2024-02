https://fr.sputniknews.africa/20240202/ankara-sopposera-aux-interventions-militaires-etrangeres-dont-le-peuple-nigerien-est-la-victime-1064882657.html

Ankara "s'opposera aux interventions militaires étrangères dont le peuple nigérien est la victime"

Ankara "s'opposera aux interventions militaires étrangères dont le peuple nigérien est la victime"

Le Président turc a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des finances nigérien Mahamane Lamine... 02.02.2024, Sputnik Afrique

Recep Tayyip Erdogan a reçu le 1er février à Ankara le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine, qui effectue une visite officielle de trois jours en Turquie.L'entretien entre les hommes politiques a porté sur les relations économiques et politiques entre les deux pays, la lutte contre le terrorisme et des questions de portée régionale et mondiale, indique la chancellerie du Président turc.M.Erdogan a exprimé son soutien aux efforts déployés par le Niger pour renforcer son indépendance politique, militaire et économique.Ankara compte œuvrer pour augmenter les échanges commerciaux avec le Niger.

