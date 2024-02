https://fr.sputniknews.africa/20240201/retrait-de-la-cedeao-la-croissance-economique-de-la-region-menacee-selon-moodys-1064861770.html

Retrait de la CEDEAO: la croissance économique de la région menacée, selon Moody’s

Retrait de la CEDEAO: la croissance économique de la région menacée, selon Moody's

La croissance économique de la CEDEAO peut être entravée par le retrait du Mali, du Burkina et du Niger. Une telle projection a été faite par l'agence de... 01.02.2024, Sputnik Afrique

L'agence de notation détaille les conséquences éventuelles de la démarche du Mali, du Burkina et du Niger:Le 28 janvier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont dévoilé leur décision de quitter la CEDEAO. L'organisation a dit attendre "la notification formelle et directe" de cette décision. Selon les textes de la CEDEAO, un délai d'un an est imposé avant qu'un retrait ne puisse prendre effet.

