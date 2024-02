https://fr.sputniknews.africa/20240201/lukraine-a-t-elle-deploye-les-systemes-patriot-pres-de-la-frontiere-russe-1064868955.html

L’Ukraine a-t-elle déployé les systèmes Patriot près de la frontière russe?

Pendant plusieurs mois, Kiev et ses soutiens ont clamé vouloir muscler la défense anti-aérienne ukrainienne. Des renforts en matériel occidental qui ont... 01.02.2024, Sputnik Afrique

- En décembre, le chef de l'administration de Kharkov, Oleh Syniehubov, a affirmé que Volodymyr Zelensky avait ordonné de renforcer la défense aérienne de la région;- Le Président ukrainien a, lui-même, annoncé que l’Ukraine serait protégée par des systèmes Patriot et NASAMS supplémentaires cet hiver;- Deux autres systèmes de défense sol-air IRIS-T viendront compléter cette couverture en 2024, a déclaré l'ambassadeur d'Allemagne en Ukraine, Martin Jäger en novembre;- En octobre, le ministre allemand de la Défense a annoncé un deuxième lot d'aide hivernal pour 1 milliard d'euros pour Kiev. Selon Boris Pistorius, Berlin voulait surtout envoyer des "systèmes Patriot et IRIS-T supplémentaires".Crash de l'Il-76Autant d’éléments qui accréditent la thèse d’un tir de Kiev sur l’avion Il-76 qui transportait des prisonniers de guerre ukrainiens en vue d'un échange. Le Comité d’enquête russe a d’ailleurs pointé du doigt un missile MIM-104A du système Patriot.L’appareil s’était écrasé le 24 janvier dans la région russe de Belgorod. Les 65 prisonniers, ainsi que six membres d'équipage et trois accompagnateurs ont été tués dans le crash.Un évènement qui a amené les parlementaires russes à interpeller leurs homologues américains, afin qu’ils cessent leur soutien aveugle à Kiev.

