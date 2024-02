https://fr.sputniknews.africa/20240201/les-enqueteurs-russes-ont-identifie-les-restes-des-personnes-tuees-dans-le-crash-de-lil-76-1064866907.html

Les enquêteurs russes ont identifié les restes des personnes tuées dans le crash de l'Il-76

Le Comité d'enquête russe a identifié les restes de tous les passagers péris dans le crash de l'Il-76.

Au total, plus de 670 fragments de corps des victimes ont été découverts et saisis dans la zone du crash, a annoncé le Comité d’enquête russe."Les résultats de l’analyse génétique ont permis de statuer sans ambiguïté sur l'appartenance des fragments de corps saisis sur les 6 membres de l'équipage, les 3 officiers de la police militaire et les 65 militaires ukrainiens décédés dans l'accident d'avion suite à l'attaque des forces armées ukrainiennes", selon le communiqué des enquêteurs russes.L'avion russe Il-76 transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens en vue d'un échange. Il s'est écrasé le 24 janvier dans la région russe de Belgorod. L’appareil a été frappé par un missile MIM-104A du complexe américain Patriot.

