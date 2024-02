La Russie met le paquet sur les céréales

https://fr.sputniknews.africa/20240201/la-russie-met-le-paquet-sur-les-cereales-1064874048.html

Les exportations de céréales russes ont bondi ces sept derniers mois. Un pays africain fait partie des trois principaux acheteurs. 01.02.2024, Sputnik Afrique

La Russie a exporté 38,5 millions de tonnes de céréales depuis début juillet 2023, selon des résultats préliminaires de l’Union des exportateurs de céréales. Des chiffres en hausse de 23% par rapport à la même période de l’année précédente.Le blé reste la denrée phare, avec 29,5 millions de tonnes vendues, soit 13% de plus qu’un an plus tôt.Le principal importateur est la Turquie, avec 4,984 millions de tonnes, devant l’Iran (4,124 millions de tonnes) et l’Égypte, premier acheteur africain (3,581 millions).C’est cependant au Bangladesh que la demande a le plus gonflé: les approvisionnements ont été multipliés par 2,6 pour atteindre 2.41 millions de tonnes.Au total, les exportations céréalières pour la saison 2023-2024 devraient s'élever à au moins 65 millions de tonnes, selon les prévisions du ministère russe de l'Agriculture.Après la fin des accords d’Istanbul sur les céréales, Moscou avait promis des livraisons de céréales gratuites à plusieurs pays dans le besoin. En Afrique, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la Centrafrique et l'Érythrée ont pu bénéficier de ces approvisionnements. Le Burkina Faso a aussi réceptionné 25.000 tonnes de blé, fin janvier.

