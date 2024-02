https://fr.sputniknews.africa/20240201/france-en-afrique-un-pays-qui-a-failli-ne-peut-pas-maintenir-de-contingents-dans-dautres-pays-1064871408.html

France en Afrique: "Un pays qui a failli ne peut pas maintenir de contingents dans d'autres pays"

France en Afrique: "Un pays qui a failli ne peut pas maintenir de contingents dans d'autres pays"

Le 31 janvier 2022, il y a deux ans, Bamako a ordonné l’expulsion de l’ambassadeur français en poste dans ce pays. Au micro de Sputnik Afrique, le... 01.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-01T16:56+0100

2024-02-01T16:56+0100

2024-02-01T16:59+0100

zone de contact

podcasts

afrique

france

russie

influence

puissance

coopération

armements

sécurité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/02/01/1064871122_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_e5a116f85bec76a6de1b9ffea0b1496a.jpg

France en Afrique: «Un pays qui a failli ne peut pas maintenir de contingents dans d'autres pays» Le 31 janvier 2022, il y a un an, Bamako a ordonné l’expulsion de l’ambassadeur français en poste dans ce pays. Au micro de Sputnik Afrique, le vice-président de la Commission malienne de la défense et de la sécurité analyse les raisons du déclin de l’influence française face à la montée en puissance de la Russie en Afrique.

"Un pays qui a failli ne peut pas maintenir de contingents dans d'autres pays. Et je pense qu'il y a une raison économique au-dessus de tout ça, que la France n'a plus les moyens d'entretenir ses troupes qui sont en dehors du territoire français. La France n'est plus une grande puissance. Je pense que la France est en train de rejoindre même ses anciennes colonies dans le même rang", a déclaré Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition au Mali.Retrouvez également dans ce numéro:- Anil Sooklal, sherpa sud-africain auprès des BRICS, sur les nouveaux membres du groupe et les enjeux à venir.- Idrissa Ouedraogo, président du Conseil Supérieur de la Communication du Burkina Faso, et Lianhoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabè, sur le retrait des États membres de l’AES de la Cédéao.- Mamadou Tangara, ministre gambien des Affaires étrangères, sur le point de vue de la Gambie sur le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO.- Emmanuel Remi Aiyede, professeur à l'Université d'Ibadan au Nigeria, sur l’importance des livraisons russes de céréales et d’engrais pour les pays africains.Notre revue de presse abordera les sujets suivants:- L’Algérie qui réitère à l’Onu son appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.- L’Occident qui rejette l’initiative de paix africaine pour l’Ukraine.- Des maisons russes qui ouvriront leurs portes dans de nouveaux pays africains.Pour en savoir plus, écoutez notre dernier podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

france

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, afrique, france, russie, influence, puissance, coopération, armements, sécurité, аудио