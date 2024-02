https://fr.sputniknews.africa/20240201/des-bombes-dune-portee-de-150-km-fournies-a-kiev-cela-ne-nous-surprendra-pas-selon-moscou-1064872630.html

Des bombes d'une portée de 150 km fournies à Kiev: "cela ne nous surprendra pas", selon Moscou

Les GLSDB, armes américaines de longue portée, ont été envoyées en Ukraine. Si Washington espère qu'elles donneront à l'Ukraine "une capacité de frappe plus... 01.02.2024

2024-02-01T17:13+0100

2024-02-01T17:13+0100

2024-02-01T17:13+0100

Kiev se préparerait à recevoir une livraison des nouvelles bombes américaines de petit diamètre lancées depuis le sol (GLSDB, Ground-Launched Small Diameter Bombs en anglais) dès cette semaine, a annoncé Politico le 30 janvier. Ces armes donneront à l’Ukraine "une capacité de frappe plus profonde qu’elle n’avait pas" et "complèteront" "l’arsenal de tir à longue portée" de l’armée ukrainienne, a indiqué un responsable américain proche du transfert.Qu'est-ce que la GLSDB?Il s'agit de bombes de petit diamètre dotées d’un moteur-fusée, fabriquées par l'Américain Boeing et le Suédois Saab et pouvant voler à une distance jusqu'à 150 kilomètres.Lancées depuis le sol, par plusieurs types d’engins tels que le lance-roquettes multiples M270, ces bombes sont reconnues pour leur haute précision. Cette dernière est "si élevée qu'elles peuvent frapper dans le rayon d'un pneu de voiture", affirme sur son site Saab, qui vante une arme "exceptionnellement flexible" et "très efficace".La GLSDB est guidée par GPS et peut éviter certains brouillages électroniques. Elle est utilisable dans toutes les conditions météorologiques et peut frapper des véhicules blindés ainsi que des cibles d’un mètre de diamètre.Cette munition représente une version modifiée de la bombe planante américaine GBU-39 qui s'est vue ajouter le moteur-fusée M26.En cours de développement depuis 2019, la GLSDB est relativement peu coûteuse puisque le prix de la GBU-39 est d’environ 40.000 dollars.Aide américaine à KievAlors que le financement américain pour l’Ukraine a tari depuis décembre et que le Pentagone est contraint de puiser dans ses propres stocks en diminution pour aider Kiev, le nombre exact envoyé n’est pas connu.Le 31 janvier, Victoria Nuland, la numéro deux du département d’État américain a déclaré lors d’une visite à Kiev que ces armes étaient sur le point d’être livrées sur le front.L’armée ukrainienne sera alors le premier opérateur du GLSDB. Taiwan devrait la suivre à une date ultérieure.Comment la Russie peut-elle abattre les GLSDB?Bien que les caractéristiques de conception et le principe de fonctionnement des bombes planantes les rendent difficiles à intercepter et à détruire, cela ne signifie pas que la tâche est impossible. La réponse de la Russie au déploiement du GLSDB par l’Ukraine comprendra probablement:Les militaires russes ont déjà trouvé un moyen de neutraliser ces armes américaines, a indiqué ce 1er février un responsable russe.Par ailleurs, fin mars 2023 le ministère russe de la Défense avait annoncé l’apparition de ces armes en Ukraine. Une bombe avait été abattue par la défense anti-aérienne russe, selon la même source.

