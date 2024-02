Ce pays africain suspend les émissions de la chaîne France 2

"Il a été décidé de retirer de vos bouquets les services de la Télévision France 2 pour quatre mois [...]. Cette décision fait suite aux manquements graves à l'éthique et à la déontologie du journaliste, décelés dans l'élément présenté sous le titre de Décryptage dans le JT du 20 janvier 2024 [...]. Lesdits manquements se résument entre autres au manque d'équilibre de l'information et à l'apologie du terrorisme en vue de démoraliser les troupes et les populations", a indiqué la Haute Autorités de la communication dans une lettre adressée aux diffuseurs.