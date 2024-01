https://fr.sputniknews.africa/20240131/serguei-choigou-se-rend-dans-une-usine-de-construction-de-canons-automoteurs-1064851340.html

Sergueï Choïgou se rend dans une usine de construction de canons automoteurs

Le ministre russe de la Défense a contrôlé l'exécution de la commande d'État pour la défense pour la construction de canons automoteurs. 31.01.2024, Sputnik Afrique

Sergueï Choïgou s'est rendu dans une usine à Ekaterinbourg, dans l'Oural. L'entreprise fabrique des canons d'artillerie Msta-S, Akatsiya, Tulpan, Guiatsint et Koalitsia-SV.Par rapport à l'année 2022, la production de canons automoteurs a sextuplé. Le premier lot d'automoteurs d'artillerie 2S35 Koalitsia-SV est au stade final de la production. Le plan prescrit est respecté, assure le directeur de l'entreprise.Les nouveaux canons automoteurs sont très demandés et il faut accélérer les travaux d'essais et la production en série de ces engins, a souligné Sergueï Choïgou. Les six premiers canons de nouveau modèle seront prêts en février prochain, selon lui.

