Les ventes d'armes US à l'étranger atteignent un niveau record

Les transactions les plus importantes ont été des ventes d'une valeur d'environ 30 milliards de dollars pour des hélicoptères et des lanceurs de missiles à longue portée à la Pologne et à l'Allemagne, alors que l'OTAN s'empresse de s'approvisionner en armes dans un contexte régional tendu. Les ventes d'armes à l'étranger réalisées en 2023 sont les plus élevées depuis 2020, lorsque les États-Unis ont conclu un méga-accord de 14 milliards de dollars pour la vente de F-15 à l’Indonésie fabriqués par Boeing. La Pologne était à l’origine de certaines des plus grosses commandes passées par le Département d’État en 2023. Varsovie a conclu des accords de 12 milliards de dollars pour des hélicoptères AH-64E Apache, de 10 milliards de dollars pour le système de roquettes d'artillerie à grande mobilité à longue portée, de 4 milliards de dollars pour des systèmes intégrés de commandement de combat de défense aérienne et antimissile et de 3,75 milliards de dollars pour les chars de combat M1A1 Abrams. L'Allemagne a conclu un accord de 8,5 milliards de dollars pour des hélicoptères CH-47F Chinook et un autre de 3 milliards de dollars pour des missiles air-air avancés à moyenne portée AIM-120C-8. Les ventes d'armes à l’étranger sont supervisées par le Département d’État et le Pentagone. La demande mondiale a augmenté de manière significative depuis le début de la guerre en Ukraine.

