Les BRICS sont une force organisatrice pour les pays du Sud et de l'Est globaux, selon Lavrov

Le groupe s'appuie sur les principes de respect mutuel et de choix souverain de la voie de développement, a affirmé le chef de la diplomatie russe lors d'une... 31.01.2024, Sputnik Afrique

brics

russie

conférence de presse du chef de la diplomatie russe sergueï lavrov (2017)

sommet russie-afrique (2019)

sud global

ordre mondial

Et d'ajouter que "nous voyons dans les BRICS un rempart du monde multipolaire". Selon le ministre russe, "les BRICS sont une force organisatrice au niveau global pour le Sud et l'Est globaux mais qui n'est pas basée sur des blocs".

