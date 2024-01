https://fr.sputniknews.africa/20240129/une-attaque-de-drone-en-jordanie-fait-3-morts-et-des-dizaines-de-blesses-parmi-les-soldats-us--1064823749.html

Une attaque de drone en Jordanie fait 3 morts et des dizaines de blessés parmi les soldats US

Trois soldats américains ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une attaque de drone en Jordanie, ont indiqué dimanche des responsables américains. 29.01.2024, Sputnik Afrique

L'attaque, qui a eu lieu près de la frontière syrienne, constitue une escalade significative d’une situation déjà tendue au Moyen-Orient.Les responsables américains ont déclaré que le drone avait été lancé par des militants soutenus par l'Iran et semblait provenir de la Syrie.Le Commandement central américain a confirmé dimanche dans un communiqué que trois militaires ont été tués et 25 autres blessés dans une attaque de drone qui a "visé une base dans le nord-est de la Jordanie".Le président américain, Joe Biden, a accusé dimanche "des groupes militants radicaux soutenus par l’Iran et opérant en Syrie et en Irak" d'être derrière l'attaque.Les attaques se sont multipliées lors des derniers mois contre les forces américaines et de la coalition en Irak et en Syrie.

