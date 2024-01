https://fr.sputniknews.africa/20240128/poutine-met-en-exploitation-un-nouveau-site-dhivernage-a-la-station-vostok-en-antarctique-1064818610.html

Poutine met en exploitation un nouveau site d’hivernage à la station Vostok en Antarctique

La cérémonie a eu lieu en visioconférence ce 28 janvier, en présence du Président biélorusse Alexandre Loukachenko, en visite pour quelques jours à... 28.01.2024, Sputnik Afrique

Quelques déclarations clés de Vladimir Poutine:Le nouveau site de la station russe Vostok a été construit sur l'un des principaux pôles du froid de la planète en deux ans, une durée record pour ce type de climat. Il est composé de cinq blocs d'une superficie de plus de 3.000 mètres carrés et doté d'un laboratoire moderne, de cabinets, de zones de loisirs, d'un bloc médical et de logements. Il peut accueillir jusqu'à 15 personnes en hiver et jusqu'à 35 personnes en été. En 2012, une découverte scientifique mondiale importante a été faite sur cette station. Des scientifiques russes, après avoir foré plus de 3.700 mètres de glace, ont atteint la surface d'un lac primaire unique, nommé d'après la station: Vostok.Le Président biélorusse Alexandre Loukachenko a proposé à Vladimir Poutine 🇷🇺 de se rendre un jour en Antarctique. Son homologue russe a bien accueilli cette idée.

