Moscou ripostera à toute tentative de l’Occident de confisquer des avoirs russes

C'est ce qu'a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères à Sputnik. "La saisie des biens russes est illégale et viole les principes et normes... 28.01.2024, Sputnik Afrique

De telles actions ne peuvent être qualifiées que "d’empiétement flagrant sur l’immobilier souverain et de vol banal et pur et simple par un groupe d’États des biens d’un autre". Après le début de l'opération spéciale en Ukraine, l’Occident a gelé les réserves russes. Le volume exact des fonds touchés reste inconnu. Selon la Banque centrale russe, environ 350 milliards de dollars étaient stockés en juin 2021 à l’étranger.

