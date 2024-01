https://fr.sputniknews.africa/20240128/les-pays-nont-pas-de-choix-que-de-sortir-de-la-cedeao-1064822250.html

"Les pays n'ont pas de choix que de sortir" de la CEDEAO

"Les pays n'ont pas de choix que de sortir" de la CEDEAO

L'organisation est "manipulée par les pays occidentaux, l'Otan en tête", a affirmé à Sputnik Afrique l'analyste nigérien Issoufou Boubacar Kado Magagi. 28.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-28T18:06+0100

2024-01-28T18:06+0100

2024-01-28T18:10+0100

opinion

niger

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

mali

burkina faso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/01/1063882371_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_993bc7bf12fd1a824d7b556dabfb828e.jpg

Après leur retrait de la CEDEAO, le Mali, le Burkina et le Niger vont se doter d'"une même politique étrangère, économique et financière dans la sous-région", explique Issoufou Boubacar Kado Magagi. Selon lui, dans un monde devenu multipolaire, la sortie de la CEDEAO "ouvre beaucoup de perspectives à ces trois pays".Il rappelle ainsi que les membres des BRICS, qui représentent aujourd'hui 36% du produit intérieur brut mondial et 46% de la population de la planète, "sont disposés à aider ces trois pays"."Ce sont des coopérations gagnant gagnant avec eux. Mais malheureusement avec des pays comme la France, c'est de l'exploitation, c'est du pillage de nos richesses", a-t-il souligné.

niger

mali

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, niger, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), mali, burkina faso