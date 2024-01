https://fr.sputniknews.africa/20240128/le-pentagone-annule-ses-exercices-militaires-avec-six-africains-pour-ces-raisons--1064820716.html

Le Pentagone annule ses exercices militaires avec six africains pour ces raisons

Le Pentagone annule ses exercices militaires avec six africains pour ces raisons

Les États-Unis renoncent à mener des exercices et former les militaires de pays qu’ils accusent de comportements anti-démocratiques ou de non-respect des... 28.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-28T15:27+0100

2024-01-28T15:27+0100

2024-01-28T15:27+0100

afrique subsaharienne

soudan

mali

burkina faso

erythrée

éthiopie

niger

exercices militaires

états-unis

pentagone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103088/04/1030880422_0:198:2993:1882_1920x0_80_0_0_5a35f23f3b71ec6b0a14e15851c12ce9.jpg

En effet, les troupes américaines devaient s'entraîner en février aux côtés des forces armées soudanaises. Trois manœuvres avaient été programmées avec les forces de l'Érythrée. Les forces éthiopiennes devaient participer à "des exercices maritimes et de tir réel, ainsi qu'à des opérations spéciales et des cyber-cours". Les troupes américaines devaient entamer un cours de six mois avec les forces armées du Niger, a indiqué le journal américain.Pour le moment, il n’est pas certain que le Pentagone mette fin à ses projets avec d’autres pays.Les raisons de la volte-faceLa défense américaine a prévu des partenariats avec des dizaines d’autres pays, dont ceux auxquels la Maison-Blanche reproche des coups d’État et des crimes de guerre, a relaté le média qui a pu consulter des documents du Pentagone.L’instance a fait marche arrière sous la pression, analyse le média. Cette décision est intervenue après que l'administration de Joe Biden a fait l’objet de critiques, certaines venant de son propre parti, pour le soutien à Israël malgré les pertes civiles à Gaza et pour sa campagne militaire au Yémen.Deux membres du parti démocrate ont exhorté le secrétaire à la Défense Lloyd Austin à garantir que les troupes associées à des gouvernements issus de coups d'État ne participeraient pas aux exercices dirigés par les États-Unis, selon des sources du Washington Post.La position de l’administration BidenAppelé à s’exprimer, le Pentagone a expliqué que les exercices conjoints comportaient plusieurs avantages.Selon elle, en l’absence d’interaction militaire américaine, ces pays pourraient se tourner vers des adversaires pour "combler le vide".

afrique subsaharienne

soudan

mali

burkina faso

erythrée

éthiopie

niger

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, soudan, mali, burkina faso, erythrée, éthiopie, niger, exercices militaires, états-unis, pentagone, washington post