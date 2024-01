https://fr.sputniknews.africa/20240128/le-mali-sengage-a-realiser-un-programme-de-reconciliation-nationale-1064815880.html

Le Mali s'engage à réaliser un programme de réconciliation nationale

Le Mali s'engage à réaliser un programme de réconciliation nationale

Le Mali s'engage à réaliser un programme de réconciliation nationale Cette annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères du pays, Abdoulaye Diop...

mali

russie

négociations

afrique

afrique subsaharienne

"Nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour assurer la paix, la stabilité et le lancement du processus de paix dans la république”.Le ministre de la Réconciliation du Mali, Ismaël Wague, a aussi pris part aux négociations. Les parties, note le portail, ont discuté des problèmes urgents du développement et de l'intensification de la coopération russo-malienne dans les domaines politique, économique et culturel.Changement majeurBamako a annoncé le 25 janvier la "fin avec effet immédiat" de l’accord d’Alger. Il a été signé en 2015 entre les autorités maliennes et les groupes indépendantistes à dominante touareg. Les autorités de Transition au Mali ont ensuite créé un comité de dialogue national après avoir officialisé le 26 janvier la fin d'un accord conclu en 2015 et dit "Accord d'Alger".

