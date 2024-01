https://fr.sputniknews.africa/20240127/les-brics-sont-interesses-par-une-justice-mondiale-1064808781.html

Les BRICS sont "intéressés par une justice mondiale"

Les BRICS sont "intéressés par une justice mondiale"

Les BRICS pourraient non seulement "apporter des solutions aux problèmes du monde (…), mais aussi être présents quand il s'agit de la justice mondiale", avance... 27.01.2024, Sputnik Afrique

"Il faut donner une sorte de justice aux BRICS pour leur permettre non seulement d'apporter des solutions aux problèmes du monde (…), mais aussi être présents quand il s'agit de la justice mondiale", lance auprès de Sputnik Afrique Marius Mensah, expert béninois en droit international.Il ajoute: "Et dans ce sens-là, par exemple, vous voyez ce que l'Afrique du Sud est en train de faire, avec la Cour internationale de justice." L’expert met ainsi en valeur la démarche de l’Afrique du Sud, membre des BRICS. ️Pretoria a saisi fin 2023 la cour de l’Onu, accusant Israël de "génocide" dans l’enclave palestinienne.️ Le 26 janvier les juges ont demandé à Tel Aviv des mesures immédiates et efficaces pour permettre l’entrée d’aide humanitaire à Gaza.️ L’Afrique du Sud a qualifié cette décision de victoire décisive du droit international.

