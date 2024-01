https://fr.sputniknews.africa/20240127/fin-de-laccord-dalger-le-ministere-des-affaires-etrangeres-dalgerie-repond-au-mali-1064805361.html

Fin de l’accord d’Alger: le ministère des Affaires étrangères d'Algérie répond au Mali

Fin de l’accord d’Alger: le ministère des Affaires étrangères d'Algérie répond au Mali

L'Algérie a annoncé vendredi qu'elle prenait acte avec "beaucoup de regrets et une profonde préoccupation" de la dénonciation par Bamako de l'accord signé en... 27.01.2024, Sputnik Afrique

"L'Algérie prend connaissance avec beaucoup de regrets de la dénonciation par les autorités maliennes de l'Accord de paix", a indiqué le ministère des Affaires étrangères algérien dans un communiqué.Selon la diplomatie algérienne, cette décision représente "la gravité particulière pour le Mali lui-même, pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité"."Le peuple malien frère doit savoir que des décisions aussi malheureuses et aussi malvenues ont prouvé par le passé que l'option militaire est la première menace à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, qu'elle porte en elle les germes d'une guerre civile au Mali", est-il indiqué dans un communiqué.Bamako a annoncé le 25 janvier la "fin avec effet immédiat" de l’accord d’Alger. Il a été signé en 2015 entre les autorités maliennes et les groupes indépendantistes à dominante touareg.

