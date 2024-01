https://fr.sputniknews.africa/20240127/80e-anniversaire-de-la-fin-du-blocus-nazi-de-la-ville-de-leningrad-1064807719.html

80e anniversaire de la fin du blocus nazi de la ville de Léningrad – vidéo

Ce 27 janvier est mémorable pour les Russes. Il marque l’anniversaire de la fin du siège de la ville de Léningrad (actuellement Saint-Pétersbourg) lors de la... 27.01.2024, Sputnik Afrique

Le blocus a duré 872 jours, du 8 septembre 1941 au 27 janvier 1944. Il est considéré comme l’un des plus longs dans l’Histoire de l’humanité.Dès l’invasion de l’URSS, les autorités nazies ont attaché une importance exceptionnelle au contrôle de Léningrad. N'ayant pas réussi à prendre la ville d’un coup, le commandement allemand a décidé de la raser avec ses habitants. Tout au long du siège, la ville était pilonnée et bombardée.Bien que l’évacuation se soit poursuivie, environ 3 millions d’habitants sont restés dans la ville. Leningrad n’était pas préparée à un blocus long et ne disposait pas de suffisamment de nourriture et de carburant. La famine a sévi dans la ville. Les cas du scorbut et de dystrophie n’étaient pas rares.Le pain était presque le seul produit alimentaire pour la plupart des survivants du blocus. Il représentait un substitut contenant plusieurs mélanges. Les autres aliments, viande, graisses, sucre, étaient fournis en quantités extrêmement limitées.Plus de 641.000 habitants ont péri suite au blocus. Seulement 3% d'entre eux sont morts à cause des bombardements, le reste a succombé à la faim.

