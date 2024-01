https://fr.sputniknews.africa/20240126/un-helicoptere-attache-a-la-flotte-russe-de-la-mer-noire-sentraine-avec-un-patrouilleur-1064796044.html

Un hélicoptère attaché à la flotte russe de la mer Noire s'entraîne avec un patrouilleur

Un hélicoptère attaché à la flotte russe de la mer Noire s'entraîne avec un patrouilleur

Des exercices d’interaction entre un Ka-27PS et un navire russe chargé de protéger les navires civils contre les menaces ukrainiennes se sont déroulés dans la... 26.01.2024, Sputnik Afrique

L'équipage d’un hélicoptère de recherche et de sauvetage russe Ka-27PS s'est exercé à mener des missions conjointes avec un patrouilleur chargé de protéger les navires civils contre les menaces ukrainiennes se sont déroulés dans la mer Noire, a annoncé ce vendredi 26 janvier le ministère russe de la Défense.L’appareil a effectué une mission de reconnaissance, en décollant depuis le pont du navire en mouvement et à la dérive. Afin d'améliorer la cohérence des équipages, les vols ont été effectués de jour et de nuit dans différentes conditions météorologiques. Les marins se sont en outre entraînés à assurer les décollages et les appontages des hélicoptères.De leur côté, les équipes de défense aérienne du navire de patrouille ont mené un exercice de lutte contre les attaques aériennes en détectant, suivant et engageant une cible volant à basse altitude.

