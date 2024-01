Poutine lance la construction d’un brise-glace à propulsion nucléaire à Saint-Pétersbourg

https://fr.sputniknews.africa/20240126/poutine-lance-la-construction-dun-brise-glace-a-propulsion-nucleaire-a-saint-petersbourg-1064803575.html

La cérémonie de lancement de la construction du brise-glace à propulsion nucléaire Leningrad s’est déroulée à Saint-Pétersbourg en présence du Président... 26.01.2024, Sputnik Afrique

Le Président russe Vladimir Poutine a autorisé ce vendredi 26 janvier le lancement des travaux de construction du brise-glaces à propulsion nucléaire Léningrad du projet 22220 à Saint-Pétersbourg.La cérémonie s’est déroulée au chantier naval de la Baltique, en présence de la présidente de la chambre haute du parlement russe Valentine Matvienko, du directeur du groupe Rosatom Alexeï Likhachev, du directeur de la banque VTB Andreï Kostine et du gouverneur de Saint-Petersbourg Alexandre Beglov.Les hauts responsables russes sous la surveillance du Président, ont fini les boulons, qui ont fixé la planche de pose.Le navire a été baptisé Léningrad pour rendre hommage à l’exploit des habitants de cette ville (aujourd’hui Saint-Péterbourg) pendant la Seconde guerre mondiale. Le 27 janvier, la Russie commémore le 80e anniversaire de la rupture du siège de Léningrad qui a été encerclée par les troupes nazies pendant près de 900 jours. Le Léningrad sera capable de percer la glace de trois mètres d’épaisseur ce qui permettra d’assurer la navigation dans l’ouest de l’Arctique pendant toute l’année.Il s’agit du sixième brise-glaces atomique universel du projet 22220. Trois navires de ce type sont déjà en service: Arctique (tête de série), Sibérie et Oural. Les brise-glaces Iakoutie et Tchoukotka sont actuellement en chantier.

