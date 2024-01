https://fr.sputniknews.africa/20240126/moscou-desirant-integrer-lotan-des-conneries-selon-un-ex-chef-du-protocole-presidentiel-russe-1064793295.html

Moscou désirant intégrer l'Otan: "des conneries", selon un ex-chef du protocole présidentiel russe

Moscou désirant intégrer l'Otan: "des conneries", selon un ex-chef du protocole présidentiel russe

Un ancien chef du protocole présidentiel russe a qualifié de "conneries" les informations déclassifiées par les Américains, selon lesquelles Moscou voulait... 26.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-26T11:26+0100

2024-01-26T11:26+0100

2024-01-26T13:48+0100

russie

otan

états-unis

documents déclassifiés

déclassification

protocole

boris eltsine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/0c/1054398370_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_f2c3e3d88252f7d1f939a2645939a48f.jpg

L’entrée de la Russie dans l’Otan désirée par Moscou? "Des conneries" de la part des Américains, rétorque un ancien chef du protocole présidentiel russe.Il réagit ainsi à la déclassification par les Archives de la sécurité intérieure US d'un document selon lequel en 1994, le Président Boris Eltsine disait que la Russie "aurait dû être le premier pays à rejoindre l'Otan". Après cela, d'autres États d'Europe centrale et orientale devraient suivre son exemple."Je ne me souviens pas, je n'ai pas entendu" de telles conversations, a déclaré Vladimir Chevtchenko.Les décisions de déclassification doivent être prises avec le consentement mutuel des parties, a-t-il ajouté.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, otan, états-unis, documents déclassifiés, déclassification, protocole, boris eltsine